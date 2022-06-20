Рапопорт - о новом тренере «Спартака»: «Покормим ещё одного человека из Европы»

Экс-тренер петербургского «Зенита» Борис Рапопорт поделился мнением о смене главного тренера московского «Спартака». Вместо итальянца Паоло Ваноли руководить «красно-белыми» будет испанец Гильермо Абаскаль.

«Чехарда тренеров никогда не приводит к хорошему. Такое ощущение, что в «Спартаке» идет игра в угадайку. Покормим еще одного человека из Европы», - передает слова Рапопорта «Спорт уик-энд».

Напомним, что трудовое соглашение Абаскаля с «красно-белыми» рассчитано до середины 2024 года. До переезда в чемпионат России испанский тренер работал со швейцарским «Базелем».

Прошлый сезон «Спартак» завершил на десятом месте в Премьер-лиге.