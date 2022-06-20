Агент Гурцкая — об уходе Бакаева из «Спартака»: Логики здесь никакой нет

Известный агент Тимур Гурцкая на ютуб-канале «У Кузьмича» высказался по поводу ухода полузащитника Зелимхана Бакаева из московского «Спартака».

Гурцкая сказал, что уже зимой было понятно, что Бакаев ни за что не получит новый контракт в московской команде. Агент отметил, что «красно-белые» вполне могли получить за Бакаева хотя бы несколько миллионов евро в свою казну, но искать в решениях «Спартака» логику не стоит, так как её здесь нет.

«Для меня это выглядит как личная неприязнь», - добавил Гурцкая.

Напомним, что Зелимхан Бакаев этим летом на правах свободного агента покинул «Спартак» и подписал долгосрочное соглашение с питерским «Зенитом».