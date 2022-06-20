Сборная России поздравила братьев Березуцких с юбилеем

В понедельник, 20 июня, отмечают день рождения Василий и Алексей Березуцкие. Экс-игрокам, а ныне футбольным тренерам исполнилось 40 лет. С праздником их поздравила пресс-служба национальной сборной России.

«Березуцким - 40! Поздравляем с днем рождения! Желаем здоровья, позитивных эмоций и успехов во всем!», - гласит сообщение национальной команды.

Напомним, что братья вместе с «армейцами» шесть раз становились чемпионами России и семь раз выигрывали кубок страны. В 2005 году Василий и Алексей стали обладателями кубка УЕФА.

В составе сборной России братья Березуцкие становились серебряными призерами чемпионата Европы – 2008.