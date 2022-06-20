Комментатор Журавель: Думаю, что Абаскаль реально крутой чел

Известный российский комментатор Тимур Журавель в своём телеграм-канале высказался по поводу испанского тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля.

Журавель написал, что он не испытывает скептицизма относительно Абаскаля и считает, что испанец реально крутой чел. Комментатор отметил, что чем больше бесятся спартаковские легенды, то тем выше шансы на то, что у тренера всё получится.

«Мне бы тоже хотелось, чтобы «Спартак» тренировали Мостовой, Аленичев, Титов, но что они сделали для того, чтобы стать тренерами большого клуба?» - добавил Журавель.

Напомним, что 33-летний Гильермо Абаскаль официально возглавил спартаковцев. До этого испанец работал в «Базеле».