Билялетдинов — о Зиньковском в «Спартаке»: Получается, что он решил пойти на понижение

Бывший наставник казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов высказался по поводу возможного перехода полузащитника Антона Зиньковского в московский «Спартак».

Билялетдинов сказал Betonmobile.ru, что у него большой вопрос по поводу того, сможет ли полузащитник реализовать себя в «Спартаке», ведь Зиньковскому уже 26 лет, но с более сильными партнёрами он должен быстрее прогрессировать.

«Самара в минувшем сезоне была в таблице выше «Спартака». Получается, что Зиньковский решил пойти на понижение», - добавил опытный специалист.

Напомним, что в прессе ходят слухи о том, что Антон Зиньковский в ближайшее время подпишет соглашение с «красно-белыми».