Форвард «Велеса» может перейти в клуб РПЛ

Российский нападающий столичного «Велеса» Артур Галоян в ближайшее время должен перебраться в элитный дивизион.

Спортивный директор московского клуба Тенгиз Путкарадзе сказал Metaraitings.ru, что сейчас 22-летний футболист тренируется отдельно от команды. Функционер отметил, что ведутся переговоры с одним из клубов РПЛ, но конкретно назвать команду он пока не может.

«Скоро всё должно решиться в положительную сторону», - добавил Путкарадзе.

Напомним, что в прошедшем сезоне Артур Галоян провёл в ФНЛ 35 поединков, в которых отметился 13 забитыми мячами и девятью ассистами.