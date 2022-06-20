В следующем сезоне в список арбитров РПЛ могут добавить пять новых судей из ФНЛ

Руководители судейского комитета планируют в следующем сезоне добавить в список арбитров РПЛ пять новых судей.

По информации «Спорт-Экспресса», есть вероятность, что в следующем сезоне к обслуживанию матчей элитного дивизиона могут привлечь арбитров из ФНЛ, а именно Романа Галимова, Артура Фёдорова, Рафаэля Шавеева, Сергея Куликова, а также сына директора РПЛ Сергея Чебана-младшего. Стоит отметить, что Куликов и Галимов уже имеют опыт работы в элитном дивизионе.

К работе в РПЛ также вернутся арбитры Артём Любимов и Алексей Сухой, которые были отстранены после апрельского матча между «Краснодаром» и «Динамо».