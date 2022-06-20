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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сёмин высказался о расширении РПЛ

20 Июня 2022 • 09:19 Комментировать

Экс-главный тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Сёмин поделился мнением о возможном расширении российской Премьер-лиги. Этот вопрос будет рассмотрен 20 июня.

В разговоре с «Матч ТВ» специалист заявил, что расширение допустимо, если новые клубы смогут быть конкурентоспособными по всем вопросам. Если же это будет сделано просто так, ради количества, то не нужно этого делать, подчеркнул Сёмин.

В прошлом сезоне российской Премьер-лиги приняли участие 16 команд. Чемпионом страны стал петербургский «Зенит», серебро выиграл «Сочи», а бронзовые награды достались московскому «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру,
Юрий Сёмин
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