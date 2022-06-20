Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Экс-игрок ЦСКА: Хотел бы видеть в составе «армейского» клуба своих воспитанников

20 Июня 2022 • 09:09 Комментировать

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин высказался по поводу кадровой ситуации в столичной команде.

Масалитин сказал «Чемпионату», что нужно понять, по какой схеме новый тренер «армейцев» Владимир Федотов собирается играть в новом сезоне, ведь только тогда станет понятно, какие позиции нужно будет усилить. Экс-игрок отметил, что ему было бы приятно, если бы Федотов обратил внимание на молодёжную команду.

«Я был бы рад видеть воспитанников, которые будут биться за место в основной команде», - добавил Масалитин.

Напомним, что недавно «армейскую» команду официально возглавил Владимир Федотов, который подписал со столичным клубом долгосрочное соглашение.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Валерий Масалитин Владимир Федотов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Июня
09:54 · Россия. Премьер-лига
Билелятдинов — о Зиньковском в «Спартаке»: Получается, что он решил пойти на понижение
09:37 · Россия. Премьер-лига
Форвард «Велеса» может перейти в клуб РПЛ
09:29 · Россия. Премьер-лига
В следующем сезоне в список арбитров РПЛ могут добавить пять новых судей из ФНЛ
09:19 · Россия. Премьер-лига
Сёмин высказался о расширении РПЛ
09:09 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок ЦСКА: Хотел бы видеть в составе «армейского» клуба своих воспитанников
08:56 · Россия. Премьер-лига
Агент Гурцкая жёстко раскритиковал Зобнина
08:47 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Спартака» не верит в переход Рассказова в «Аугсбург»
08:39 · Россия. Премьер-лига
Жуков: Хочется, чтобы Кофрие скорее ушёл из «Спартака» 1
08:27 · Россия. ФНЛ
«Енисей» определился с новым главным тренером
08:15 · Россия. Премьер-лига
Экс-голкипер «Зенита» высказался о возможном переходе Дюпина
07:31 · Россия. Премьер-лига
Радимов назвал команду, где Дзюба смог бы перезапустить свою карьеру
19 Июня
22:35 · Россия. Премьер-лига
Спортивного директора «Спартака» назвали аферистом
21:47 · Россия. Премьер-лига
Жена Мамаева обвинила Сазыкину в распространении слухов о беременности
21:40 · Россия. Премьер-лига
Ширко отреагировал на возможный переход Зиньковского в «Спартак»
21:40 · Россия. Премьер-лига
Представитель Мартинеса рассказал, что он знает об интересе к футболисту со стороны «Зенита»
Все новости
Рекомендуем