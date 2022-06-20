Экс-игрок ЦСКА: Хотел бы видеть в составе «армейского» клуба своих воспитанников

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин высказался по поводу кадровой ситуации в столичной команде.

Масалитин сказал «Чемпионату», что нужно понять, по какой схеме новый тренер «армейцев» Владимир Федотов собирается играть в новом сезоне, ведь только тогда станет понятно, какие позиции нужно будет усилить. Экс-игрок отметил, что ему было бы приятно, если бы Федотов обратил внимание на молодёжную команду.

«Я был бы рад видеть воспитанников, которые будут биться за место в основной команде», - добавил Масалитин.

Напомним, что недавно «армейскую» команду официально возглавил Владимир Федотов, который подписал со столичным клубом долгосрочное соглашение.