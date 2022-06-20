Агент Гурцкая жёстко раскритиковал Зобнина

Известный футбольный агент Тимур Гурцкая на ютуб-канале «У Кузьмича» жёстко раскритиковал российского полузащитника «Спартака» Романа Зобнина.

Гурцкая сказал, что сейчас Зобнина вообще не существует, а для него Роман остался в 2017-2018 годах. Агент отметил, что после 2018 года полузащитник «Спартака» не провёл ни одного действительного выдающегося матча.

«За последние четыре года не наберётся даже десяти хороших матчей Зобнина», - добавил Гурцкая.

Напомним, что в прошлом сезоне Роман Зобнин провёл в российском чемпионате в составе «красно-белых» 25 поединков, в которых отметился тремя забитыми мячами и одним ассистом.