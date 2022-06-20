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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Экс-игрок «Спартака» не верит в переход Рассказова в «Аугсбург»

20 Июня 2022 • 08:47 Комментировать

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов высказался по поводу слухов о том, что защитник «красно-белых» Николай Рассказов может перейти в «Аугсбург».

Кечинов сказал «Чемпионату», что для того, чтобы уехать в Европу и уж тем более в сильный немецкий чемпионат, нужно играть в стартовом составе, а в случае с Рассказовым мы такого не наблюдали.

«Мне кажется, что все эти новости про возможный переход в «Аугсбург» - просто слухи», - добавил экс-игрок.

Напомним, что в прошлом сезоне Николай Рассказов провёл в российском чемпионате в составе «Спартака» 18 матчей и сделал одну голевую передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Аугсбург Валерий Кечинов Николай Рассказов
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