Жуков: Хочется, чтобы Кофрие скорее ушёл из «Спартака»

Почётный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков высказался по поводу бельгийского защитника московского «Спартака» Максимилиано Кофрие.

Жуков сказал «Спорт-Экспрессу», что он будет только рад, если 23-летний бельгийский футболист покинет московскую команду. Почётный президент ОКР выразил надежду, что это произойдёт в ближайшее время.

«Кофрие — это не игрок уровня «Спартака», - добавил Жуков.

Напомним, что в прошедшем сезоне Максимилиано Кофрие провёл в российском чемпионате в составе «красно-белых» 17 поединков, в которых отметился одной результативной передачей.