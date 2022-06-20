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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Жуков: Хочется, чтобы Кофрие скорее ушёл из «Спартака»

20 Июня 2022 • 08:39 Комментировать (1)

Почётный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков высказался по поводу бельгийского защитника московского «Спартака» Максимилиано Кофрие.

Жуков сказал «Спорт-Экспрессу», что он будет только рад, если 23-летний бельгийский футболист покинет московскую команду. Почётный президент ОКР выразил надежду, что это произойдёт в ближайшее время.

«Кофрие — это не игрок уровня «Спартака», - добавил Жуков.

Напомним, что в прошедшем сезоне Максимилиано Кофрие провёл в российском чемпионате в составе «красно-белых» 17 поединков, в которых отметился одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Жуков Максимилиано Кофрие
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