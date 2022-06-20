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Экс-голкипер «Зенита» высказался о возможном переходе Дюпина

20 Июня 2022 • 08:15 Комментировать

Бывший голкипер «Зенита» Евгений Корнюхин поделился с журналистами своим мнением по поводу возможного перехода вратаря «Рубина» Юрия Дюпина в питерский клуб.

Корнюхин сказал «РБ-Спорту», что смотреть на возраст вратаря не нужно, так как именитый Эдвин ван дер Сар успешно играл до 40 лет. Экс-голкипер отметил, что сейчас возраст для вратарей особо не важно, но необходимо уметь держать себя в форме.

«Нужно уметь себя мотивировать, ведь если тебя зовут в «Зенит», то это что-то значит», - добавил Корнюхин.

Напомним, что в прессе были слухи о том, что опытный голкипер «Рубина» может в ближайшее время перебраться в «Зенит», но гендиректор питерской команды Александр Медведев опроверг эту информацию.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Рубин Юрий Дюпин Евгений Корнюхин
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