Экс-голкипер «Зенита» высказался о возможном переходе Дюпина

Бывший голкипер «Зенита» Евгений Корнюхин поделился с журналистами своим мнением по поводу возможного перехода вратаря «Рубина» Юрия Дюпина в питерский клуб.

Корнюхин сказал «РБ-Спорту», что смотреть на возраст вратаря не нужно, так как именитый Эдвин ван дер Сар успешно играл до 40 лет. Экс-голкипер отметил, что сейчас возраст для вратарей особо не важно, но необходимо уметь держать себя в форме.

«Нужно уметь себя мотивировать, ведь если тебя зовут в «Зенит», то это что-то значит», - добавил Корнюхин.

Напомним, что в прессе были слухи о том, что опытный голкипер «Рубина» может в ближайшее время перебраться в «Зенит», но гендиректор питерской команды Александр Медведев опроверг эту информацию.