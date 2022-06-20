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Радимов назвал команду, где Дзюба смог бы перезапустить свою карьеру

20 Июня 2022 • 07:31 Комментировать

Наставник «Зенита-2» Владислав Радимов рассказал журналистам о том, в каком клубе опытный нападающий Артём Дзюба мог бы перезапустить свою карьеру.

Радимов сказал Metaraitings.ru, что Дзюбе идеально мог бы подойти «Сочи». Экс-футболист отметил, что в своё время Александр Кокорин там умудрился перезапустить карьеру после того, как отсидел в тюрьме.

«Дзюба — взрослый человек, который сам решит, где ему нужно будет продолжить карьеру», - добавил Радимов.

Напомним, что пресса активно сватает Дзюбу в турецкий чемпионат. В услугах 33-летнего российского футболиста заинтересованы «Фенербахче» и «Галатасарай».

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Евро-Футбол.Ру,
Владислав Радимов Артём Дзюба Сочи
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