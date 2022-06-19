Спортивного директора «Спартака» назвали аферистом

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани производит не лучшее впечатление на людей, имеющих отношение к московскому «Спартаку». Ранее бывший футболист московского клуба Александр Мирзоян призвал Каттани сложить полномочия и покинуть свой пост, а теперь против него высказался известный футбольный импрессарио Тимур Гурцкая. Он назвал Каттани «аферистом».

- Каттани — это чистый персонаж из фильма «Граф Калиостро». Аферист, который приходит и думает, что тут сидят селяне, чешет какую-то чушь, не отвечает ни на один вопрос, - посетовал Гурцкая в эфире Youtube-канала «У Кузьмича».