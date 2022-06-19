Ширко отреагировал на возможный переход Зиньковского в «Спартак»

Бывший игрок «Спартака» Александр Ширко прокомментировал возможный переход полузащитника «Крыльев Советов» Антона Зиньковского в стан «красно-белых».

«Думаю, что покупка Зиньковского это больше на перспективу. Замена ли Бакаеву покупка Зиньковского? Заменить можно любого игрока! Вопрос только кем, и какого качества будет этот футболист», — приводит слова Ширко «Чемпионат».

По мнению эксперта, сейчас невозможно предсказать, как Зиньковский проявит себя в команде и сможет ли он заменить ушедшего Зелимхана Бакаева.

Ранее сообщалось, что «Спартак» уже подписал контракт с Зиньковским, но клуб опроверг данную информацию.