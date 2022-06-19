Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Представитель Мартинеса рассказал, что он знает об интересе к футболисту со стороны «Зенита»

19 Июня 2022 • 21:40 Комментировать

Ренато Корси, представитель защитника аргентинского «Ривер Плейт» Эктора Давида Мартинеса, прокомментировал информацию, согласно которой футболистом интересуется «Зенит».

«Зенит» интересуется Эктором? Нет, они никогда не связывались со мной. Мы бы рассмотрели вариант в России, но нужен звонок — тогда посмотрим», — цитирует представителя Sport24.

Недавно в российских СМИ появилась новость о том, что «Зенит» рассматривает возможность покупки 24-летнего Мартинеса из «Ривер Плейта». В текущем сезоне аргентинец сыграл 15 матчей за команду во всех турнирах, поразив ворота соперников один раз. Его трансферная стоимость оценивается в 6 миллионов евро.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Ривер Плейт РПЛ Эктор Давид Мартинес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Июня
22:35 · Россия. Премьер-лига
Спортивного директора «Спартака» назвали аферистом
21:47 · Россия. Премьер-лига
Жена Мамаева обвинила Сазыкину в распространении слухов о беременности
21:40 · Россия. Премьер-лига
Ширко отреагировал на возможный переход Зиньковского в «Спартак»
21:40 · Россия. Премьер-лига
Представитель Мартинеса рассказал, что он знает об интересе к футболисту со стороны «Зенита»
21:03 · Россия. Премьер-лига
Гурцкая: Каттани теперь просто так не уйдёт из «Спартака»
20:42 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин — о Губерниеве: Я не готов говорить о нём 1
20:34 · Россия. Премьер-лига
Гурцкая: Абаскаль в «Спартаке?» Это авантюра
20:16 · Россия. ФНЛ
Мануйлов перешёл в «Арсенал»
20:01 · Россия. Премьер-лига
«Хоффенхайм» отреагировал на новость об интересе к Сперцяну
19:43 · Россия. Премьер-лига
Гурцкая раскритиковал РФС за решение провести матч за Суперкубок России в Санкт-Петербурге 1
19:25 · Россия. Премьер-лига
Жуков: Впервые слышу об Абаскале
19:17 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис назвал победителя предстоящего сезона РПЛ
19:09 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Сочи» Рубашко заявил, когда будет назначен новый главный тренер команды
18:51 · Россия. Премьер-лига
Промес и Депай сыграли в футбол на пустыре видео
18:51 · Россия. Премьер-лига
Почётный президент ОКР: «Спартак» не будет бойкотировать матч за Суперкубок России
Все новости
Рекомендуем