Представитель Мартинеса рассказал, что он знает об интересе к футболисту со стороны «Зенита»

Ренато Корси, представитель защитника аргентинского «Ривер Плейт» Эктора Давида Мартинеса, прокомментировал информацию, согласно которой футболистом интересуется «Зенит».

«Зенит» интересуется Эктором? Нет, они никогда не связывались со мной. Мы бы рассмотрели вариант в России, но нужен звонок — тогда посмотрим», — цитирует представителя Sport24.

Недавно в российских СМИ появилась новость о том, что «Зенит» рассматривает возможность покупки 24-летнего Мартинеса из «Ривер Плейта». В текущем сезоне аргентинец сыграл 15 матчей за команду во всех турнирах, поразив ворота соперников один раз. Его трансферная стоимость оценивается в 6 миллионов евро.