Гурцкая: Каттани теперь просто так не уйдёт из «Спартака»

Футбольный агент Тимур Гурцкая прокомментировал работу спортивного директора «Спартака» Луки Каттани.

«Верю ли я, что если у Абаскаля в «Спартаке» не получится, то Каттани уйдёт вместе с ним? Нет, конечно. Конечно, не верю. Он найдет 200 причин, если у него не получится», — заявил Гурцкая на YouTube-канале «У Кузьмича».

По мнению агента, Каттани туповат, как и экс-тренер «красно-белых» Рауль Рианчо, он не отвечает ни на один вопрос на пресс-конференциях, постоянно несет какой-то бред.

Ранее Лука Каттани заявил, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль — это полностью его кандидатура. В случае если испанский специалист провалится, то Каттани оставит свой пост.