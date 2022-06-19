Нигматуллин — о Губерниеве: Я не готов говорить о нём

Бывший голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин рассказал об отношении к телеведущему Дмитрию Губерниеву.

«У меня нет никакого желания комментировать слова людей, которые не имеют никакого отношения к спортивной журналистике, кроме того, что пытаются только хайповать на футболе. О Губерниеве я не готов говорить», — приводит слова Нигматуллина «Спорт-Экспресс».

Экс-вратарь заявил, что есть люди, которые готовы пойти на все ради хайпа, обсуждая их, получается реклама для этих лиц.

Руслан Нигматуллин защищал цвета московского «Локомотива» в периоды с 1998 по 2001 год и с 2003 по 2004 год.