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Гурцкая: Абаскаль в «Спартаке?» Это авантюра

19 Июня 2022 • 20:34 Комментировать

Агент Тимур Гурцкая поделился мнением о назначении Гильермо Абаскаля на пост главного тренера московского «Спартака».

«Как оценю выбор Абаскаля на пост тренера «Спартака»? Я не буду оригинален, если скажу, что это в чистом виде авантюра. Просто открытая авантюра», — заявил Гурцкая на YouTube-канале «У Кузьмича».

По мнению агента, такого человека, как Абаскаль, ни в коем случае нельзя назначать в российский клуб. Здесь тяжелая культура и сложный язык. Пока не понятно, в чем является смысл такого назначения.

«Спартак» 10 июня объявил о том, что экс-наставник «Базеля» 33-летний испанец возглавил клуб.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Тимур Гурцкая Гильермо Абаскаль
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