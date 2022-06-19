Гурцкая: Абаскаль в «Спартаке?» Это авантюра

Агент Тимур Гурцкая поделился мнением о назначении Гильермо Абаскаля на пост главного тренера московского «Спартака».

«Как оценю выбор Абаскаля на пост тренера «Спартака»? Я не буду оригинален, если скажу, что это в чистом виде авантюра. Просто открытая авантюра», — заявил Гурцкая на YouTube-канале «У Кузьмича».

По мнению агента, такого человека, как Абаскаль, ни в коем случае нельзя назначать в российский клуб. Здесь тяжелая культура и сложный язык. Пока не понятно, в чем является смысл такого назначения.

«Спартак» 10 июня объявил о том, что экс-наставник «Базеля» 33-летний испанец возглавил клуб.