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«Хоффенхайм» отреагировал на новость об интересе к Сперцяну

19 Июня 2022 • 20:01 Комментировать

Спортивный директор «Хоффенхайма» Александр Розен прокомментировал интерес клуба к полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну.

«Я не буду комментировать слухи по поводу Сперцяна и остальных возможных трансферов команды. Мы не заинтересованы в подписании этого футболиста», — заявил Розен «Чемпионату».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что футболистом заинтересованы два немецких клуба из Бундеслиги.

В прошлом сезоне Эдуард Сперцян принял участие в 26 матчах во всех турнирах, забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи. Портал transfermarkt оценивает игрока в 6 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Хоффенхайм Александр Розен Эдуард Сперцян
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