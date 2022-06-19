Гурцкая раскритиковал РФС за решение провести матч за Суперкубок России в Санкт-Петербурге

Футбольный агент Тимур Гурцкая отреагировал на решение РФС провести матч за Суперкубок России в Санкт-Петербурге.

«По факту, как оно получилось, это беспредел. Поступить так со «Спартаком», — заявил Гурцкая в интервью на YouTube-канале «У Кузьмича».

По мнению агента, можно было встретиться, например, генеральным директорам клубов Александру Медведеву и Евгению Мележикову, написать на бумажках два города, закинуть в корзину и провести жеребьевку. «Зенит» побоялся того, что в любом городе, кроме Санкт-Петербурга, поклонников «Спартака» будет в разы больше.

«Зенит» и «Спартак» разыграют Суперкубок России 9 июля на «Газпром Арене».