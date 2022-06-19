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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Жуков: Впервые слышу об Абаскале

19 Июня 2022 • 19:25 Комментировать

Почётный президент ОКР Александр Жуков прокомментировал назначение Гильермо Абаскаля на пост главного тренера «Спартака».

«Слышал ли я раньше что-то об Абаскале до его прихода? Конечно нет, никто его не знал. Как мне назначение? Это супер неожиданно», — цитирует слова Жукова «Спорт-Экспресс».

Эксперт отметил, что не жалеет о том, что «красно-белых» покинул бывший наставник Паоло Ваноли, при нем у «Спартака» не было никакой игры. Вместо Абаскаля хотелось бы увидеть во главе команды тренера со спартаковским прошлым.

Под руководством Ваноли «Спартак» занял десятое место в РПЛ и выиграл Кубок России.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Жуков Гильермо Абаскаль
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