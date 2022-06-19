Канчельскис назвал победителя предстоящего сезона РПЛ

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис заявил, кто выиграет следующий розыгрыш Российской премьер-лиги.

«Чемпионат у нас слабенький, конечно. Чего уж скрывать, наш футбол в яме. «Зенит» — самый сильный, он — чемпион России сезона-2022/23. У меня ноль сомнений», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

По мнению эксперта, 25 лет назад российский футбол находился на среднем уровне, но сейчас он ниже среднего.

Санкт-петербургский «Зенит» выиграл чемпионат России четвертый год подряд по итогам минувшего сезона. Клуб оформил свое чемпионство за три тура до конца розыгрыша.