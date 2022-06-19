Гендиректор «Сочи» Рубашко заявил, когда будет назначен новый главный тренер команды

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко ответил на вопрос о будущем тренера вратарей Дмитрий Бородина и о том, когда будет назван новый наставник.

«Завтра ждите новостей по главному тренеру команды. Войдет ли Бородин в штаб Гаранина? В понедельник все будет объявлено», — цитирует Рубашко «РБ Спорт».

Ранее главный тренер «Сочи» Владимир Федотов покинул клуб и возглавил московский ЦСКА. В стан «армейцев» наставник забрал из сочинской команды троих помощников.

«Сочи» в минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги занял второе место в турнирной таблице, завоевав серебряные медали турнира.

По данным источника, новым рулевым сочинцев станет бывший главный тренер «Енисея» Вадим Гаранин.