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Промес и Депай сыграли в футбол на пустыре видео

19 Июня 2022 • 18:51 Комментировать

Нападающие «Спартака» Куинси Промес и «Барселоны» Мемфис Депай в рамках помощи детям прилетели в Гану, сообщил телеграм-канал «Спартака».

«Тем временем Квинси Промес развлекается на футбольных полях Ганы вместе с Мемфисом Депаем», — говорится под видео.

«Спартак», за который выступает Промес в прошлом сезоне занял 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, и выиграл Кубок России у «Динамо» (2:1). Он сыграл 31 матч за московский клуб, забил 12 голов и отдал 5 результативных передач.  Депай с «Барселоной» стал вторым в чемпионате Испании. Голландец принял участие в 38 играх за каталонский клуб, отметился 13 голами и двумя результативными передачами.

 


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Барселона Ла Лига Мемфис Депай РПЛ Куинси Промес
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