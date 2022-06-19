Почётный президент ОКР: «Спартак» не будет бойкотировать матч за Суперкубок России

Почётный президент ОКР Александр Жуков ответил на вопрос о возможном бойкоте «Спартаком» матча за Суперкубок России.

«Не думаю, что «Спартак» будет бойкотировать матч. Уверен ли я в этом? Не знаю, я так думаю», — цитирует слова Жукова «Спорт-Экспресс».

По мнению Жукова, для болельщиков всегда важно, где будет проходить встреча. «Спартак» своим письмом в РФС показал, что желает играть на нейтральном поле, это абсолютно нормальное желание в данной ситуации.

Матч за Суперкубок России между «Спартаком» и «Зенитом» пройдет 9 июля в Санкт-Петербурге на домашнем стадионе «сине-бело-голубых».