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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Почётный президент ОКР: «Спартак» не будет бойкотировать матч за Суперкубок России

19 Июня 2022 • 18:51 Комментировать

Почётный президент ОКР Александр Жуков ответил на вопрос о возможном бойкоте «Спартаком» матча за Суперкубок России.

«Не думаю, что «Спартак» будет бойкотировать матч. Уверен ли я в этом? Не знаю, я так думаю», — цитирует слова Жукова «Спорт-Экспресс».

По мнению Жукова, для болельщиков всегда важно, где будет проходить встреча. «Спартак» своим письмом в РФС показал, что желает играть на нейтральном поле, это абсолютно нормальное желание в данной ситуации.

Матч за Суперкубок России между «Спартаком» и «Зенитом» пройдет 9 июля в Санкт-Петербурге на домашнем стадионе «сине-бело-голубых».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Суперкубок России Александр Жуков
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