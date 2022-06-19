Ткачёв продлил контракт с тульским «Арсеналом»

Полузащитник тульского «Арсенала» Сергей Ткачёв продлил трудовое соглашение с клубом на один год.

По информации «РБ Спорт», новый договор Ткачёва с клубом рассчитан до конца июня 2023 года.

Игрок выступает в тульской команде с 2019 года. В прошлом сезоне он сыграл 21 матч во всех турнирах, в которых два раза смог отправить мяч в сетку ворот соперника и записать две голевые передачи в свой актив.

Ранее источник сообщал о том, что 33-летний футболист может продолжить карьеру в стане новичка Премьер-лиги воронежском «Факеле».

«Арсенал» занял последнее место в чемпионате России и вылетел в Футбольную национальную лигу, набрав всего 23 очка в 30 встречах.