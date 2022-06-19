Стало известно, когда Сперцян присоединится к «Краснодару»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян получил дополнительные дни отпуска.

«РБ Спорт» сообщает, что футболист сборной Армении получил несколько дней отдыха из-за участия в матчах Лиги наций за национальную команду. По информации источника, игрок присоединится к «Краснодару» на втором предсезонном сборе 26 июня. Первый товарищеский матч краснодарский клуб проведет 28 июня против «Ростова».

В прошлом сезоне Сперцян принял участие в 26 матчах, в которых забил восемь голов и записал на свой счет четыре результативные передачи во всех турнирах. Портал transfermarkt оценивает игрока в шесть миллионов евро.