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Стало известно, когда Сперцян присоединится к «Краснодару»

19 Июня 2022 • 18:23 Комментировать

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян получил дополнительные дни отпуска.

«РБ Спорт» сообщает, что футболист сборной Армении получил несколько дней отдыха из-за участия в матчах Лиги наций за национальную команду. По информации источника, игрок присоединится к «Краснодару» на втором предсезонном сборе 26 июня. Первый товарищеский матч краснодарский клуб проведет 28 июня против «Ростова».

В прошлом сезоне Сперцян принял участие в 26 матчах, в которых забил восемь голов и записал на свой счет четыре результативные передачи во всех турнирах. Портал transfermarkt оценивает игрока в шесть миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Эдуард Сперцян
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