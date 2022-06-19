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Газзаев: Языджи — игрок среднего уровня

19 Июня 2022 • 17:37 Комментировать

Экс-наставник ЦСКА Валерий Газзаев отреагировал на возможное возвращение полузащитника «армейцев» Юсуфа Языджи в «Лилль».

«Критична ли потеря Языджи для ЦСКА? Я не считаю, что это критично, на мой взгляд, игрок среднего уровня», — заявил Газзаев Sport 24.

По мнению эксперта, футболист провел лишь несколько хороших матчей, а затем его постоянно меняли. Он умеет разыгрывать стандарты, но это не единственное, что нужно уметь делать на футбольном поле.  

Юсуф Языджи принадлежит французскому «Лиллю». В январе этого года игрок пополнил состав ЦСКА на правах аренды. По окончании арендного соглашения футболист, скорее всего, вернется в Лигу 1.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Лилль Валерий Газзаев Юсуф Языджи
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