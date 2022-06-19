Мостовой: Зиньковский в «Спартак? Это хороший трансфер

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал возможный переход полузащитника «Крыльев Советов» Антона Зиньковского в стан «красно-белых».

«Возможный переход Зиньковского в «Спартак» — хороший трансфер. Я ещё три года назад говорил, что нужно обратить на него внимание», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

По мнению эксперта, футболист обладает хорошими качествами. Если «красно-белые» оформят трансфер, то это будет отличным решением.

Ранее появилась информация, что Зиньковский уже подписал контракт со «Спартаком», но в клубе оперативно опровергли данную информацию.