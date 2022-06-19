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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой: Рассказов в «Аугсбурге»? Ну вы чего?

19 Июня 2022 • 16:57 Комментировать

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на слухи по поводу возможного перехода защитника «красно-белых» Николая Рассказова в «Аугсбург».

«Верил ли я, что Рассказов может перейти в «Аугсбург»? Нет, конечно. Это фантастика, ну вы чего? Вы сами такое представляете?» — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Эксперт заявил, что Николай Рассказов не нужен в Германии, там своих и немецких, и европейских игроков достаточно.

24-летний футболист «Спартака» в минувшем сезоне принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых смог записать одну голевую передачу в свой актив.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Аугсбург Александр Мостовой Николай Рассказов
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