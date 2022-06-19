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Бывший российский арбитр Егоров – об отстранении Широкова от футбола на полгода: «Безнаказанность порождает следующие моменты»

19 Июня 2022 • 16:41 Комментировать (1)

Экс-российский арбитр Игорь Егоров поделился мыслями о том, что бывшего футболиста Романа Широкова отстранили от футбольной деятельности в Москве не полгода.

«К сожалению, безнаказанность порождает следующие моменты, которые могут происходить. Поэтому там Ромка что-то натворил, это прошло и проканало и теперь он второй раз. Если бы тогда были какие-то моменты, то во второй раз этого не случилось», — цитирует Егорова «Спорт День за Днём».

Напомним, Широков во время матча молодёжных команд клубной лиги Первенства Москвы «Строгино-2008» - «Строгино 2008» оказывал воздействие на арбитров. В связи с этим он должен будет выплатить арбитрам 50 тысяч рублей в качестве компенсации.

Ранее Широков в матче любительской лиги в команде «Матч ТВ» вовсе избил судью. Суд московского района Сокольники приговорил футболиста к обязательным работам на срок 100 часов и штрафу в размере 100 тысяч рублей за причинение морального вреда.


 

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Евро-Футбол.Ру,
Роман Широков Игорь Егоров РПЛ
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