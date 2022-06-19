Семшов: Ахметов пригодится «Краснодару»

Бывший тренер «Химок» Игорь Семшов поделился мнением о возможном переходе полузащитника Ильзата Ахметова в «Краснодар».

«Ахметов — техничный, комбинационный игрок, который пригодится «Краснодару». В ЦСКА у него было не так много игровой практики. Переход в «Краснодар» — это для него шаг вперед», — приводит слова Семшова «РБ Спорт».

По мнению тренера, в новом клубе игрок сможет перезапустить свою карьеру. «Краснодар» идеально подходит для Ахметова по стилю игры.

24-летний полузащитник в минувшем сезоне принял участие в 22 матчах за ЦСКА, в которых забил два гола и сделал три результативные передачи во всех турнирах.