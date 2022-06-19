Чанов прокомментировал уход Языджи из ЦСКА

Экс-тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов отреагировал на информацию о том, что полузащитник «Лилля» Юсуф Языджи не перейдёт в «армейский» клуб.

«Сначала Языджи проявлял себя великолепно, потом что-то изменилось. Даже в состав перестал попадать. Надо задавать вопросы селекционному отделу, почему Языджи не остается», — цитирует Чанова «РБ Спорт».

Эксперт заявил, что вся команда провалила концовку сезона, но причины этому неизвестны. У клуба имеется внутренняя информация, которую никто не знает.

Игрок «Лилля» Языджи перешел в ЦСКА минувшей зимой на правах аренды. Клубы долго вели переговоры о трансфере футболиста, но, по всей видимости, не договорились.