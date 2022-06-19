Стали известны подробности контракта Ахметова с «Краснодаром»

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов подпишет контракт с «Краснодаром» в ближайшее время.

«РБ Спорт» сообщает, что Ахметов заключит договор с краснодарским клубом сроком на три года. Игрок уже прибыл на базу команды и подпишет трудовое соглашение в ближайшее время.

Ранее 24-летний футболист покинул ЦСКА после окончания контракта. Ильзат Ахметов защищал цвета «армейцев» с 2018 года, перебравшись из казанского «Рубина». За это время он провел 104 матча, забил 7 мячей и сделал 11 голевых передач во всех турнирах. Согласно порталу transfermarkt стоимость игрока составляет 2,8 миллиона евро.