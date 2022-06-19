Ринат Билялетдинов: Видимо, Дзюба устал играть в России

Бывший наставник «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал возможный переход нападающего Артёма Дзюбы в чемпионат Турции.

«Там своеобразный чемпионат, комфортнее можно было найти вариант в РПЛ. Но, видимо, Россией Дзюба уже пресытился», — приводит слова Билялетдинова Betonmobile.

По мнению тренера, не факт, что Дзюба сможет прижиться в чемпионате Турции из-за своего характера. Это не тот человек, который будет под кого-то подстраиваться.

Ранее сообщалось, что 33-летний форвард может перейти в «Фенербахче» или «Галатасарай». Сейчас Дзюба находится в статусе свободного агента, он не стал продлевать контракт с «Зенитом».