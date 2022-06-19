Ари молится, чтобы Россия снова играла в международных турнирах

Бывший полузащитник «Спартака», «Краснодара» и сборной России Ари считает несправедливым решение ФИФА и УЕФА отстранить российские команды от международных турниров.

«Считаю несправедливым отстранение российского футбола от международных соревнований. Чистая политика. Молюсь, чтобы это закончилось как можно скорее», — цитирует Ари Sport24.

Игрок добавил, что спорт помогает осуществить мечты многих клубов и мальчишек, такие как игры в еврокубках

36-летний футболист является натурализованным россиянином. Он получил гражданство в 2018 году перед чемпионатом мира в России. За национальную команду он провёл всего лишь две игры.

В мае УЕФА объявил о том, что Россия на всех уровнях отстранена от международных соревнований на сезон-2022/23.