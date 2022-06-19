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​«Спартак» вынудили сыграть с «Зенитом», Роналду ищут новый клуб, а Месси поедет в США – в главных слухах недели рубрика

19 Июня 2022 • 14:45 Комментировать

В главных слухах недели вы узнаете, почему «Спартак» всё же сыграет с «Зенитом» в матче за Суперкубок, какое будущее может ждать Криштиану Роналду, и где может продолжить карьеру Лионель Месси. Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

«Спартак» вынудили сыграть с «Зенитом»

Решение РФС проводить матч за Суперкубок страны на «Газпром Арене» вызвало бурную реакцию в стане «Спартака». Пошла речь о возможном бойкоте «красно-белыми» поединка с «Зенитом», но, судя по всему, команды всё-таки сразятся за трофей в Санкт-Петербурге. Слухи говорят о том, что «Спартак» буквально вынудили играть с «Зенитом». Леонид Федун якобы имел разговор с представителем администрации президента. Владельцу московского клуба дали понять, что в сегодняшних реалиях бунтовать не стоит.

 

Неймар пошёл против «ПСЖ»

Новый крупный контракт с Килианом Мбаппе вынуждает «ПСЖ» предпринимать шаги для соответствия правилам финансового fair play. Уже не первую неделю в СМИ появляется информация о возможном отъезде из Парижа звёздного Неймара. Согласно обновлённым данным, бразилец идёт против клуба - он отказывается уходить, ссылаясь на свой действующий контракт. «ПСЖ» придётся убеждать Неймара, либо искать другие варианты для решения финансового вопроса.

 

Роналду ищут новый клуб

Слухи о будущем Криштиану Роналду продолжают появляться в СМИ. Поговаривают, что отъезд португальского форварда из «Манчестер Юнайтед» этим летом довольно вероятен. Причин сразу несколько – это непопадание «красных дьяволов» в Лигу чемпионов и ощущение игроком того, что он не будет максимально вовлечён в проект нового главного тренера команды Эрика тен Хага. По слухам, Жорже Мендеш, агент Криштиану Роналду, уже ищет своему звёздному клиенту новое место работы.

 

«Реал» не отказался от Холанна

У «Реала» были серьёзные планы на нынешнее лето по усилению атакующей линии. Тем не менее, мадридцы не смогли подписать ни Эрлинга Холанна, ни Килиана Мбаппе. Первый перешёл в «Манчестер Сити»,  а второй продлил контракт с «ПСЖ». По данным СМИ, в стане «сливочных» не отказались от идеи заполучить Холанна, а просто сдвинули сроки её реализации. Теперь «Реал» вроде как хочет подписать норвежца за 150 миллионов евро через два года. Такая опция, судя по всему, прописана в контракте талантливого футболиста.

 

Месси поедет в США

Слухи продолжают сватать Лионеля Месси в МЛС. На неделе появилась информация о том, что «Интер Майами», который принадлежит группе инвесторов во главе с Дэвидом Бекхэмом, разработал стратегию по переезду Месси. «Интер Майами» сейчас работает над подписанием Херарда Пике, не входящего в планы Хави Эрнандеса в «Барселоне». В американском клубе считают, что трансфер Пике поможет привлечь Месси в будущем.

 

Слухи собирал Александр Тихий.

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