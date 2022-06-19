Главный тренер «Химок» Сергей Юран похвастался трофеем, обладателем которого, он стал во время летних сборов своей команды.

Пресс-служба «Химок» опубликовала фотографию, на которой главный тренер позирует с внушительных размеров рыбой.

«Сезон ещё не стартовал, а у Сергея Николаевича уже трофей», — подписали пост.

Юран возглавил «Химки» зимой 2022 года, подписав контракт с «красно-чёрными» до лета 2023 года. Это уже третий приход специалиста в подмосковный клуб, ранее он возглавлял команду в 2008 и 2020 годах.

В сезоне-2021/22 «Химки» финишировали на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ и играли в стыковых матчах против «СКА-Хабаровска» за право выступать в Премьер-лиге. По сумме двух матчей команда Юрана победила и гарантировала себе участие в РПЛ в следующем сезоне.