Фассон: «Играть в России – это возможность заявить о себе в Европе»

Новичок «Локомотива» Лукас Фассон дал первый комментарий после перехода в московский клуб.

«Я вспоминаю свои эмоции, испытал большую радость при переходе в «Локомотив», потому что играть в России — это возможность для бразильского молодого футболиста играть в Европе, - приводит слова Фассона пресс-служба «Локомотива».

Полузащитник добавил, что впервые узнал об интересе к себе со стороны «Локомотива» от своего отца, а ему сказал агент футболиста. Фассон признался, что в семье игрока были счастливы, что к полузащитнику проявила интерес команда из Европы.

По словам Фассона, спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн прилетал в Бразилию, где обсуждалась стратегия развития московского клуба, амбиции и цели команды.

21-летний бразилец 1 июня официально был объявлен игроком «Локомотива». Ранее он выступал в «Атлетико Паранаэнсе».