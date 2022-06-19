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Фассон: «Играть в России – это возможность заявить о себе в Европе»

19 Июня 2022 • 14:22 Комментировать

Новичок «Локомотива» Лукас Фассон дал первый комментарий после перехода в московский клуб.

«Я вспоминаю свои эмоции, испытал большую радость при переходе в «Локомотив», потому что играть в России — это возможность для бразильского молодого футболиста играть в Европе, - приводит слова Фассона пресс-служба «Локомотива».

Полузащитник добавил, что впервые узнал об интересе к себе со стороны «Локомотива» от своего отца, а ему сказал агент футболиста. Фассон признался, что в семье игрока были счастливы, что к полузащитнику проявила интерес команда из Европы.

По словам Фассона, спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн прилетал в Бразилию, где обсуждалась стратегия развития московского клуба, амбиции и цели команды.

21-летний бразилец 1 июня официально был объявлен игроком «Локомотива». Ранее он выступал в «Атлетико Паранаэнсе».  


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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва РПЛ Лукас Фассон
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