Силкин: «Крылья Советов» правильно продлили контракт с Осинькиным

Бывший наставник «Динамо» Сергей Силкин отреагировал на продление договора главного тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина с клубом.

«Хорошее решение «Крыльев» продлить Осинькина. Его команда показывает интересный футбол, причем молодые ребята выходят в составе. У них есть страсть, желание», — цитирует Силкина «РБ Спорт».

Специалист отметил, что Осинькин уже проделал качественную и успешную работу. Для самарского клуба продление договора с тренером является отличным решением. Никто из зарубежных наставников «Крыльев» не мог поставить такой футбол, который демонстрируют игроки под руководством Осинькина.