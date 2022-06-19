Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Силкин: «Крылья Советов» правильно продлили контракт с Осинькиным

19 Июня 2022 • 14:09 Комментировать

Бывший наставник «Динамо» Сергей Силкин отреагировал на продление договора главного тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина с клубом.

«Хорошее решение «Крыльев» продлить Осинькина. Его команда показывает интересный футбол, причем молодые ребята выходят в составе. У них есть страсть, желание», — цитирует Силкина «РБ Спорт».

Специалист отметил, что Осинькин уже проделал качественную и успешную работу. Для самарского клуба продление договора с тренером является отличным решением. Никто из зарубежных наставников «Крыльев» не мог поставить такой футбол, который демонстрируют игроки под руководством Осинькина.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Игорь Осинькин Сергей Силкин РПЛ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Июня
14:09 · Россия. Премьер-лига
Силкин: «Крылья Советов» правильно продлили контракт с Осинькиным
13:26 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок ЦСКА — о Языджи: Это дешёвое повидло, не будет он играть 1
13:13 · Россия. Премьер-лига
Осинькин — о продлении контракта с «Крыльями»: «Для меня было важно, чтобы команда сохранила костяк»
13:00 · Россия. Премьер-лига
Языджи всё же не останется в ЦСКА
12:26 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Зенита» назвал фаворитов предстоящего сезона в РПЛ
12:19 · Россия. Премьер-лига
Сборная России в сентябре проведёт два матча с командами из разных конференций 1
12:06 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили — о Зареме: Занимайтесь семейным очагом и живите спокойно
11:51 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» продлят контракт с Ежовым
11:44 · Россия. Премьер-лига
Газизов высказался о будущем Агаларова
11:44 · Россия. Премьер-лига
Главный тренер «Локомотива» высказался по поводу ухода Рыбуса в «Спартак» 1
11:40 · Россия. Премьер-лига
Бохинен не хочет возвращаться в ЦСКА
11:36 · Россия. Премьер-лига
Федотов рассказал о том, как его приняли в ЦСКА
11:05 · Россия. Премьер-лига
Глушаков прокомментировал слухи о переходе в «Динамо»
10:49 · Россия. Премьер-лига
Глушаков высказался по поводу сборов в России
10:34 · Россия. Премьер-лига
Гилерме: Ни у кого нет мыслей об уходе из «Локомотива»
Все новости
Рекомендуем