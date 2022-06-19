Бывший нападающий «Зенита» и «Партизана» Драган Чадиковски в разговоре с «Евро-Футбол.ру» прокомментировал назначение Славиши Йокановича на пост главного тренера московского «Динамо».

Каким вам запомнился мистер Йоканович?

Славиша Йоканович потрясающий тренер и замечательный человек. Работать под его началом было действительно прекрасно. Могу сказать о нем только хорошее, причем, касается это и человеческих качеств. С ним всегда было приятно общаться, он умел найти подход к футболистам.

В какой футбол вы играли?

О, мы показывали действительно атакующий футбол. Старались создавать много моментов, играли в короткий пас, оборона располагалась высоко. Одним словом, мы действительно показывали не только качественный, но и красивый футбол. Болельщики с теплотой вспоминают то время. Мы доминировали внутри страны, выиграли дважды чемпионат и очень неплохо играли в еврокубках.

У него получится в России?

Чемпионат России — это нечто особенное. Но он бы, по моему мнению, добился бы результата абсолютно в любой лиге. Славиша выводил «Уотфорд» и «Фулхэм» в АПЛ, выигрывал с нами чемпионат Сербии, выигрывал чемпионат Тайланда, работал в Израиле, Болгарии, Катаре. Мало у кого есть такой опыт путешествий. Думаю, это поможет ему в России, искренне желаю успехов!