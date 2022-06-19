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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бывший игрок «Партизана» Малетич: «Йоканович оставит след в российском футболе!» эксклюзив

19 Июня 2022 • 13:53 Комментировать

Бывший полузащитник «Партизана» Дарко Малетич в разговоре с «Евро-Футбол.ру» поделился мнением о новом главном тренере московского «Динамо» Славише Йокановиче.

Какие у вас впечатления от совместной работы с новым тренером «Динамо»?
Когда я работал с Йокановичем, он, можно сказать, делал свои первые шаги в роли главного тренера. У меня остались о работе с ним исключительно положительные воспоминания, как, мне кажется, и у остальных. Да и наши результаты говорят сами за себя. Мистер умел найти подход ко всем игрокам и не делил нас на основных и запасных.

В какой футбол ему больше нравится играть?
Славиша любит играть в атакующий футбол. Мы действовали достаточно широко и агрессивно впереди. Особенное внимание уделялось действиям на завершающей стадии атаки. Да и потом, насколько я мог видеть, его команды играли в похожем стиле, так что я надеюсь, в России он продолжит действовать, согласно своим принципам.

У него получится добиться успеха в России?
Я думаю, что он себя отлично проявит в России. Не забывайте, что у него очень большой опыт работы в Англии, что, конечно, сделало его сильнее и разностороннее. Он многому там научился, так что я думаю он не просто добьется успеха в России, а оставит широкий след в российском футболе!

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Славиша Йоканович Дарко Малетич
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