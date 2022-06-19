Экс-игрок ЦСКА — о Языджи: Это дешёвое повидло, не будет он играть

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв высказался по поводу того, что «армейцы» не сумели договориться с «Лиллем» по поводу трансфера турецкого полузащитника Юсуфа Языджи.

Пономарёв сказал «Спорт-Экспрессу», что он только рад тому, что «армейцы» всё же не сумели договориться с французами по поводу Языджи. Экс-игрок назвал турецкого футболиста дешёвым повидлом, которое не будет играть.

«Языджи случайно себя показал и выстрелил, но такое бывает. Он не такого уровня футболист, чтобы впахивать на поле», - добавил Пономарёв.

Напомним, что президент «Лилля» заявил журналистам о том, что французской команде не удалось найти компромисс с ЦСКА, так что Языджи не перейдёт в московский клуб.