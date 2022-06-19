Осинькин — о продлении контракта с «Крыльями»: «Для меня было важно, чтобы команда сохранила костяк»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал продление контракта с самарским клубом.

Специалист отметил, что ему было важно получить от руководства гарантии в том, что клуб продолжит развиваться.

«Мы начали переговоры ещё в марте. Учитывая, что к большому количеству наших футболистов был огромный интерес со стороны клубов-лидеров, для меня было важно, чтобы команда сохранила свой костяк, лицо, стиль», — приводит слова Осинькина Metaratings.

Осинькин выразил надежду на то, что следом за ним продлят свои контракты и футболисты самарской команды.

По итогам минувшего сезона «Крылья Советов» под руководством Осинькина заняли восьмое место в турнирной таблице РПЛ.