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Осинькин — о продлении контракта с «Крыльями»: «Для меня было важно, чтобы команда сохранила костяк»

19 Июня 2022 • 13:13 Комментировать

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал продление контракта с самарским клубом.

Специалист отметил, что ему было важно получить от руководства гарантии в том, что клуб продолжит развиваться.

«Мы начали переговоры ещё в марте. Учитывая, что к большому количеству наших футболистов был огромный интерес со стороны клубов-лидеров, для меня было важно, чтобы команда сохранила свой костяк, лицо, стиль», — приводит слова Осинькина Metaratings.

Осинькин выразил надежду на то, что следом за ним продлят свои контракты и футболисты самарской команды.

По итогам минувшего сезона «Крылья Советов» под руководством Осинькина заняли восьмое место в турнирной таблице РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Игорь Осинькин
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