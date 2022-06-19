Языджи всё же не останется в ЦСКА

Президент «Лилля» в разговоре с журналистами заявил о том, турецкий полузащитник Юсуф Языджи всё же не перейдёт в московский ЦСКА на постоянной основе.

Президент «Лилля» Оливье Летанг сказал Sport24, что 25-летний турецкий футболист не останется в «армейском» клубе. Функционер отметил, что большой интерес к полузащитнику проявляют другие европейские команды. Напомним, что в прошлом сезоне Языджи выступал за ЦСКА на правах арендного соглашения.

В прошлом сезоне Юсуф Языджи провёл в российском чемпионате в составе «армейцев» десять поединков и отметился восемью забитыми мячами.