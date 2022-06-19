Экс-игрок «Зенита» назвал фаворитов предстоящего сезона в РПЛ

Бывший защитник «Зенита» Милан Вьештица в разговоре с журналистами высказался по поводу чемпионской гонки в РПЛ в следующем сезоне.

Вьештица сказал Sport24, что ему очень приятно, что его любимая российская команда, а именно «Зенит», последние четыре года выигрывает титул. Экс-игрок выразил надежду на то, что в следующем сезоне чемпионская гонка будет интереснее, а более достойную конкуренцию питерскому клубу составит московское «Динамо», которым сейчас будет руководить Славиша Йоканович.

Напомним, что в прошлом сезоне «Зенит» под руководством Сергея Семака уверенно выиграл чемпионство. Динамовцы под шефством Сандро Шварца финишировали на третьей строчке.