Сборная России в сентябре проведёт два матча с командами из разных конференций

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев рассказал журналистам о том, что сборная России по футболу в сентябре планирует провести два товарищеских матча.

Алаев сказал ТАСС, что руководители РФС рассчитывают на то, что российской сборной в сентябре удастся провести два товарищеских матча с командами из разных конференций. Генсек отметил, что пока конкретно назвать соперников не может.

Напомним, что до этого боссы УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных матчах под эгидой организации из-за ситуации на Украине. Cборная России не сумела сыграть в стыковых матчах к катарскому мундиалю.