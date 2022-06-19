Кавазашвили — о Зареме: Занимайтесь семейным очагом и живите спокойно

Бывший голкипер «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили жёстко высказался по поводу скандальных заявлений Заремы Салиховой.

Кавазашвили сказал Sport24, что Зареме нужно сосредоточиться на семейном очаге и жить спокойно, а не влезать в дела РФС и московского «Спартака». Экс-вратарь отметил, что Салихова слишком нагнетает ситуацию вокруг столичной команды.

«Она вообще не понимает политику футбола в целом», - добавил Кавазашвили.

Напомним, что до этого Зарема Салихова часто высказывалась против проведения матча за Суперкубок России в Санкт-Петербурге. Супруга Леонида Федуна в прошлом сезоне также часто критиковала работу арбитров.